наверх
22.01.201720:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Открытие мемориальной доски Евгению Коновальцу в Киеве

    (обновлено: )6402
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День СоборностиДень Соборности в Киеве: берега Днепра соединили "живой цепью"14:26 22.01.2017
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности УкраиныПорошенко на торжествах по случаю Дня Соборности Украины13:55 22.01.2017
    Крушение поезда в ИндииКрушение поезда в Индии10:37 22.01.2017
    Празднование Дня Святого Антония в ИспанииПразднование Дня Святого Антония в Испании06:21 22.01.2017
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в ВашингтонеПарад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне04:33 22.01.2017
    На месте убийства адвоката в КиевеНа месте убийства адвоката в Киеве02:33 22.01.2017
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школуВизит Хуга в Донецкую область21:11 21.01.2017
    Авария с автобусом в ИталииСмертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших18:12 21.01.2017
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отельСпасательная операция в Италии: выживших достают из снежных завалов13:08 21.01.2017
    Все фотоленты

    В День соборности Украины, 22 января, в Киеве открыли мемориальную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу.

    Читайте также: Евгений Коновалец. Справка

    На мероприятии присутствовали среди прочих вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и министр культуры Украины Евгений Нищук.

    Мемориальная доска содержит барельеф полковника Армии УНР Евгения Коновальца в военном наряде вместе с элементами оружия, символизирующих военную доблесть героя. Автор композиции — скульптор Александр Михайлицкий.

    Официальная церемония открытия состоялась по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 24.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки