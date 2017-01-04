Кириленко предложил вернуть в Украину прах Бандеры, Петлюры и Коновальца

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Украину следует вернуть прах лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, председателя Директории Украинской народной республики (УНР) Симона Петлюры, а также украинского военного и политического деятеля Евгения Коновальца, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Он похоронен на мюнхенском кладбище, могила в течение последних лет подверглась нескольким атакам вандалов.

В период гражданской войны, последовавший за Октябрьской революцией 1917 года, Симон Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее директорией. Потерпев поражение от Красной армии, Петлюра бежал на Запад. Его убил в Париже еврей Самуил Шварцбурд в отместку за погромы в Украине.

Евгений Коновалец в 1929 году возглавил ОУН, целью которой была борьба за независимость Украины. В 1938 году убит агентами НКВД.

Ранее СМИ сообщали о том, что тело украинского писателя Александра Олеся, который в 1944 году был похоронен в Праге, принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков Олеся на родину.

"Печальная история с Олесем вновь ставит в повестку дня создание национального пантеона. Надо вернуть в Украину Петлюру, Бандеру, Коновальца", — написал Кириленко в Twitter в среду.

Ранее, глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омельян выступил за возвращение в страну и перезахоронение праха известных украинцев, которые похоронены за рубежом.