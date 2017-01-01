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Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве

(обновлено: )301010
В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Его маршрут запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и завершится на Майдане Незалежности.
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Во время акции запланировано файер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро "Крещатик", передает "112 Украина".

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Мероприятия ко дню рождения Бандеры сегодня уже состоялись в селе Старый Угринов Калушского района вблизи историко-мемориального музея Степана Бандеры. Там провели поминальную панихиду и вече.

Ранее сообщалось, что обеспечивать порядок на факельном шествии ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве будут 700 правоохранителей, из которых 250 — военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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