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Ситуация в Днепре: марш Бандеры, факелы и петарды

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    Днепр посленовогодний: факельное шествие в честь Бандеры

    В одно из окон Каменского городского совета совета в новогоднюю ночь неизвестные бросили петарду, в связи с чем на четвертом этаже здания произошло возгорание.

    Смотрите также: Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве

    Также в Днепре 1 января состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры, которое прошло и в других городах Украины. Участники акции после небольшого митинга-реквиема у стен Днепропетровской облгосадминистрации, прошли с факелами по центральным улицам Днепра.

    Подробнее читайте в репортаже РИА Новости Украина.

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