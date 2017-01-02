Ситуация в Днепре: марш Бандеры, факелы и петарды

В одно из окон Каменского городского совета совета в новогоднюю ночь неизвестные бросили петарду, в связи с чем на четвертом этаже здания произошло возгорание.

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Также в Днепре 1 января состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры, которое прошло и в других городах Украины. Участники акции после небольшого митинга-реквиема у стен Днепропетровской облгосадминистрации, прошли с факелами по центральным улицам Днепра.

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