С драками и огоньком. Как в Украине отметили день рождения Бандеры

Тим Желдак, Марина Давыдова и Дмитрий Розмерица

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

1 января представители националистических организаций отметили 108-й день рождения лидера ОУН Степана Бандеры. По традиции последних лет, участники шествий жгли факелы. Мероприятия состоялись в родном селе Бандеры – Старый Угрынив на Прикарпатье, в Ивано-Франковске, Львове, Виннице, Запорожье, Житомире, Ровно, Днепре, Одессе, Херсоне и т.д., а также на контролируемой Украиной части Донетчины.

Факельные шествия прошли также в Киеве, Одессе, Хмельницком, Херсоне, Славянске.

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Правда, стоит отметить, что шествия в этом году не были многолюдными. Максимальное число участников собралось в Киеве – более тысячи человек, другие города могли "похвастаться" от силы парой сотней.

В Киеве факельное шествие стартовало от парка Тараса Шевченко (памятника Кобзарю). Участники марша прошли по центральным улицам столицы: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – Майдан Независимости. Во главе колоны люди несли большой портрет Бандеры. Шествие освещалось около 300 зажженными факелами.

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Некоторые участники шествия были одеты в балаклавы и камуфляжную форму.

После факельного шествия более тысячи человек провели в Киеве народное вече.

По информации полиции, порядок во время марша в столице охраняли 700 правоохранителей, из которых — 250 военнослужащих Нацгвардии. Во время акции конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

Во Львове в честь 108-й годовщины со дня рождения главы ОУН власти и жители города возложили цветы к памятнику Бандеры, также состоялась общая молитва и вече. Кроме того, традиционно прошел факельный марш. Около сотни молодых людей прошли по центральным улицам города, от здания облсовета к памятнику лидеру украинских националистов. В руках активисты держали желто-синие и красно-черные флаги, а также горящие факелы.

"Бандера, Шухевич — герои Украины!", "Слава Украине! — Героям слава!, "Слава нации! — Смерть врагам!" – скандировали активисты.

Однако не обошлось и без происшествий. Так, в ночь с 1 на 2 января в поселке Басевцы Львовской области сгорел музей "Крыивка подпольной типографии УПА". По мнению директора музея Ивана Поповича, неизвестные залили горючую жидкость через одну из отдушин и подожгли.

Как передает Zaxid.net, "вероятной причиной пожара является умышленный поджог".

В Одессе во время марша националистов чуть не дошло до столкновений, однако Нацгвардии удалось вовремя среагировать.

В факельном шествии в Одессе приняли участие примерно две сотни активистов партии "Свобода" и других организаций.

"Стартовал марш от памятника Шевченко, финишировали националисты возле Дюка. Шагая по центральным улицам, они скандировали "Бандера – наш герой", "Слава Бандере", "Пам’ятай, чужинець, тут господар українець", "Слава воинам АТО" и "Слава Небесной сотне", — сообщали местные СМИ.

В Одессе Нацгвардия предотвратила столкновения во время марша националистов.

Когда колонна проходила по Строгановскому мосту и кричала "Бандера – герой", двое прохожих выкрикнули в адрес демонстрантов ругательства. К ним с криками "сепары" бросилось несколько участников марша, но столкновение предотвратили бойцы Нацгвардии, охранявшие порядок во время массовой акции. Других инцидентов не было.

Шествие закончилось небольшим митингом, после которого участники исполнили "Молитву националиста". Отметим, марш проходит в Одессе уже третий год подряд.

Около 200 человек вышли и на улице Днепропетровска. Участники шествия прошлись от государственной администрации по центру города к памятнику молодому Шевченко. Они держали в руках портрет Бандеры и плакат с надписью "Бандера – наш герой, Покрова – наш праздник", а также скандировали: "Бандера, Шухевич – Герои Украины!", "ОУН-УПА – государственное признание!", "Слава Украине! Героям слава!" и т.п.

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"Мы хотели показать, что в Днепропетровске есть патриотическая молодежь, которая приходит даже 1 января трезвая, здоровая, националистическая на Европейскую площадь, чтобы украинский народ, который здесь гуляет, отдыхает, увидел, что имя Степана Бандеры стало "нарицательным". Сейчас большинство украинских патриотов называются "бандеровцами", — цитирует Радио Свобода координатора акции Кирилла Дороленко.

Милиция, не вмешиваясь, сопровождала шествие активистов.

В Запорожье день рождения Степана Бандеры отметили факельным шествием и автопробегом. С флагами "Свободы", "Сокола", желто-голубым и красно-черным несколько машин проехались улицами города.

Вечером по проспекту с зажженными факелами прошлись около сотни запорожцев. По окончанию мероприятия прошел митинг, в котором выступили военные с критикой власти.

В то же время в Хмельницком заложили камень под будущий памятник лидеру ОУН. Его установят на улице Степана Бандеры. Около сотни человек с факелами и знаменами в руках промаршировали несколько километров.

Факельное шествие в честь Бандеры устроили и в Донбассе. Так, в подконтрольном ВСУ Славянске (Донецкая область) участники зажгли факелы на Соборной площади и, скандируя патриотические лозунги, отправились торжественным шествием по улице Шевченко. Для города факельное шествие проходит уже во второй раз, но, как обещают организаторы, он станет постоянной традицией.

У памятника Тарасу Шевченко участники марша провели небольшой митинг и выполнили гимн Украины.

По материалам из открытых источников интернет