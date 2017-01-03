Министр предложил перезахоронить Бандеру и Шухевича в Украине

Пресс-служба Кабмина

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Глава министерства инфраструктуры Владимир Омельян выступил за возвращение в страну и перезахоронение праха известных украинцев, которые похоронены за рубежом; среди них министр назвал лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру.

"Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко…", — написал Омелян на своей странице в соцсети Facebook.

Во вторник МИД Украины заявил, что останки известного украинского писателя Александра Олеся и его жены после эксгумации перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять проживающие в Канаде родственники писателя. На месте, где покоились Олесь и его жена, уже похоронен выходец из Украины Владимир Михайлишин, который до недавнего времени ухаживал за могилой и платил необходимую ренту.