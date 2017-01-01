День рождения Бандеры: факельное шествие в столице

В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Мероприятия ко дню рождения Бандеры сегодня также состоялись в селе Старый Угринов Калушского района вблизи историко-мемориального музея Степана Бандеры. Там провели поминальную панихиду и вече.

После факельного шествия по центральным улицам столицы более тысячи человек провели народное вече.

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Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко обратил внимание, что "нет пока празднования на государственном уровне, но шаг за шагом мы отвоевываем сознание украинцев, мы учим их уважать украинские традиции и украинских героев".