Киев
RSS

В Киеве состоялось вече по случаю дня рождения Бандеры

(обновлено: )20407
Во время вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры участники собрания почтили память собратьев из числа представителей ВО "Свобода", погибших в Донбассе.
Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
ВО "Свобода" / Facebook

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киеве более тысячи человек после факельного шествия по центральным улицам столицы провели народное вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
Канал Miha Shashin в Youtube
Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве

Читайте также: Хорошо говорил, уверенно. Соцсети о новогоднем обращении Порошенко

Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко обратил внимание, что "нет пока празднования на государственном уровне, но шаг за шагом мы отвоевываем сознание украинцев, мы учим их уважать украинские традиции и украинских героев".

Во время вече участники собрания почтили память всех своих собратьев из числа представителей ВО "Свобода", погибших в Донбассе. 

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Его маршрут был запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и Майдану Незалежности.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Елка на Софийской площади
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Донбасс: блокада и пиар