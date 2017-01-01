В Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Его маршрут запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и завершится на Майдане Незалежности.

Читайте также: Прогноз астролога на 2017 год: на Порошенко будет покушение, но он выживет

Во время акции запланировано файер-шоу во время прохождения шествия мимо станции метро "Крещатик", передает "112 Украина".

Мероприятия ко дню рождения Бандеры сегодня уже состоялись в селе Старый Угринов Калушского района вблизи историко-мемориального музея Степана Бандеры. Там провели поминальную панихиду и вече.

Ранее сообщалось, что обеспечивать порядок на факельном шествии ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве будут 700 правоохранителей, из которых 250 — военнослужащие Национальной гвардии Украины.