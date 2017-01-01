Марш ко дню рождения Бандеры в Киеве будут охранять 700 правоохранителей

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Обеспечивать порядок на факельном шествии ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве будут 700 правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Киева.

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"За правопорядком будут следить почти 700 правоохранителей, из которых 250 — военнослужащие Национальной гвардии Украины. 1 января 2017 по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры будут проходить мероприятия с массовым участием граждан. Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", — сообщили в полиции.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщалось ранее, в центре Киева в первый день нового года пройдет факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.