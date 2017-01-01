В Киеве в воскресенье пройдет шествие в честь дня рождения Бандеры

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Сторонники партии "Свобода" в воскресенье вечером традиционно проведут факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

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По информации пресс-службы партии, марш начнется в 18.00 и пройдет по центральным улицам Киева: бульвару Тараса Шевченко и Крещатику, а завершится на Майдане Незалежности.

В прошлом году шествия прошли не только в Киеве, но и во Львове и Одессе.

Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине.