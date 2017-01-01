Хорошо говорил, уверенно. Соцсети о новогоднем обращении Порошенко

Скриншот с Youtube
Тимур Громов, РИА Новости Украина
Новогоднее обращение президента Украины. Ежегодно его ждут не более, чем сигнала к началу откупоривания праздничного шампанского… Но не в этом году. Новогоднее обращение Петра Порошенко разорвало все шаблоны прошедших годов и стало первой топовой темой, массово обсуждаемой в соцсетях.
Настолько нестандартное поздравление гаранта вызвало бурную одобрительную реакцию в соцсетях. Многие украинцы считают, что это одно из лучших за всю историю независимости: " … я и не подумал бы, что у меня будет катиться слеза от новогоднего обращения Президента и Гимна Украины…". Однако есть в сетях и совсем другие комментарии: "Обращение народа к Президенту: "Я устал, я ухожу".
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook