Хорошо говорил, уверенно. Соцсети о новогоднем обращении Порошенко

Скриншот с Youtube

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новогоднее обращение президента Украины. Ежегодно его ждут не более, чем сигнала к началу откупоривания праздничного шампанского… Но не в этом году. Новогоднее обращение Петра Порошенко разорвало все шаблоны прошедших годов и стало первой топовой темой, массово обсуждаемой в соцсетях.

Настолько нестандартное поздравление гаранта вызвало бурную одобрительную реакцию в соцсетях. Многие украинцы считают, что это одно из лучших за всю историю независимости: " … я и не подумал бы, что у меня будет катиться слеза от новогоднего обращения Президента и Гимна Украины…". Однако есть в сетях и совсем другие комментарии: "Обращение народа к Президенту: "Я устал, я ухожу".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook