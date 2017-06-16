В Киеве появилась реклама с лидером ОУН в поддержку гей-парада

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Билборды с изображением лидера батальона ОУН Николая Коханивского и главы общественной организации "Черный комитет" Богдана Тицкого в поддержку ЛГБТ-марша размещены в Киеве.

Снимок одного из билбордов опубликовал народный депутат Игорь Мосийчук (Радикальная партия) на своей странице в Facebook.

"Конечно, ни Николай Коханивский, ни Богдан Тицкий не имеют никакого отношения к организации и поддержке Киевгейпрайда 18 июня в столице. Те, кто разместил на бигбордах, ситилайтах и в метро такую ложно-провокационную картинку хотят спровоцировать насилие во время Киевгейпрайда, и это их единственная цель", — написал нардеп.

Он также добавил, что в настоящее время устанавливается заказчик провокации.

Игорь Мосийчук/Facebook, 16 июня 2017

Проведение "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек. Националистические силы планируют сорвать его проведение, однако не намерены нападать и "устраивать городское сафари" в отношении участников акции.

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Ранее Игорь Мосийчук перечислил десять причин, чтобы не проводить "Марш равенства" в Киеве. В их числе — угроза национальной безопасности.