Блокирование суда сторонниками комбата ОУН Коханивского

Соратники главы добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского заблокировали зал заседаний в Святошинском райсуде Киева, в котором ему избиралась мера пресечения.

Несколько десятков активистов взяли в кольцо руководителя добровольческого движения, не желая выпускать его из суда.

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Как отмечается, сначала адвокаты заявили об отводе следственного судьи Иванны Миколаец, однако другая судья ходатайство не удовлетворил, а в заседании был объявлен перерыв. Сам Коханивский должен под конвоем вернуться в СИЗО.

В то же время активисты и адвокаты полагают, что из-за того, что повестку Коханивскому вручили на час позже, чем это предусмотрено законом, он имеет право немедленно покинуть зал суда. Так как следственный судья соответствующее ходатайство не рассматривала, активисты решили оставаться с Коханивским в зале суда до утра.

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывный "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.