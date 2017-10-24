наверх
24.10.201700:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Блокирование суда сторонниками комбата ОУН Коханивского

    (обновлено: )3211
    Адвокаты командира батальона "ОУН" заявили об отводе следственного судьи Иванны Миколаец, однако другая судья ходатайство не удовлетворил, а в заседании был объявлен перерыв.
    Страна.ua

    Соратники главы добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского заблокировали зал заседаний в Святошинском райсуде Киева, в котором ему избиралась мера пресечения.

    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового
    Лозовой и собака. Соцсети об "избиении" нардепа

    Несколько десятков активистов взяли в кольцо руководителя добровольческого движения, не желая выпускать его из суда. 

    Смотрите также: СМИ разместили кадры начала драки комбатом ОУН

    Как отмечается, сначала адвокаты заявили об отводе следственного судьи Иванны Миколаец, однако другая судья ходатайство не удовлетворил, а в заседании был объявлен перерыв. Сам Коханивский должен под конвоем вернуться в СИЗО.

    В то же время активисты и адвокаты полагают, что из-за того, что повестку Коханивскому вручили на час позже, чем это предусмотрено законом, он имеет право немедленно покинуть зал суда. Так как следственный судья соответствующее ходатайство не рассматривала, активисты решили оставаться с Коханивским в зале суда до утра.

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывный "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Кошелек
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка