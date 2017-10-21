Коханивский о драке и стрельбе: у меня нет права носить оружие

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский, с участием которого в Киеве произошла драка и стрельба, сообщил, что у него нет лицензии на травматический пистолет.

"У меня не было документов на оружие. "Рем" ко мне прицепился и спровоцировал драку. Пришлось драться. Он начал бить меня, залил газом, а когда я уже взял травмат, то он, конечно, убегал. Мне пришлось его догнать и подстрелить. Было такое. Я не скрываю. Я публично лицо. На меня заведены дела за избиение московских банков и несколько раз в меня нападали. Я не имею права носить травмат, но вынужден для этаких вот ситуаций. Сегодня он, возможно, спас мне жизнь", — отметил он.

С Русланом конфликт давно, потому что он пытается моих бойцов выселить из общежития. Несколько раз устраивал погромы. Руслана покровительствует Кива", — рассказал Общественному радио Николай Кохановский.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка и стрельба с участием Коханивского. Также стало известно, что его задержала полиция. Позже сообщалось, что он находится в больнице, как и второй участник конфликта.