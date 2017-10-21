наверх
21.10.201722:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Коханивский о драке и стрельбе: у меня нет права носить оружие

    (обновлено: )41901
    По словам Коханивского, он не имеет права носить оружие, но вынужден делать это. По его словам, возможно, пистолет сегодня спас ему жизнь.
    Николай Кохановский, председатель провода Добровольческого Движения ОУН
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский, с участием которого в Киеве произошла драка и стрельба, сообщил, что у него нет лицензии на травматический пистолет.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Статистика с подтекстом. Криминогенная ситуация в стране регулируется Радой

    "У меня не было документов на оружие. "Рем" ко мне прицепился и спровоцировал драку. Пришлось драться. Он начал бить меня, залил газом, а когда я уже взял травмат, то он, конечно, убегал. Мне пришлось его догнать и подстрелить. Было такое. Я не скрываю. Я публично лицо. На меня заведены дела за избиение московских банков и несколько раз в меня нападали. Я не имею права носить травмат, но вынужден для этаких вот ситуаций. Сегодня он, возможно, спас мне жизнь", — отметил он. 

    С Русланом конфликт давно, потому что он пытается моих бойцов выселить из общежития. Несколько раз устраивал погромы. Руслана покровительствует Кива", — рассказал Общественному радио Николай Кохановский. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка и стрельба с участием Коханивского. Также стало известно, что его задержала полиция. Позже сообщалось, что он находится в больнице, как и второй участник конфликта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Службы безопасности Украины
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Врач смотрит снимок части тела
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка