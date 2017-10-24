Суд объявил перерыв по делу лидера ОУН Коханивского

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу командира добровольческого движения "ОУН" Николая Коханывского.

Заседание продолжится в среду, 25 октября, в 14:30. При этом сам подозреваемый может не присутствовать на нем, сообщает "Украинская правда". Ранее во вторник Коханивский был освобожден из-под стражи.

Отметим, обвинение считает, что командир "ОУН" может скрываться от следствия. Также, по мнению обвинения, есть риск, что "подозреваемый, находясь на свободе, может влиять на свидетелей и потерпевшего". Поэтому в своем ходатайстве прокурор просит избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей на 60 суток.

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Сам же лидер "оуновцев" заявил, что не собирается скрываться от следствия. "Я не собираюсь никуда бежать, скрываться от следствия", — заверил Коханивский.

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Николая Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

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Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета резиновыми пулями.