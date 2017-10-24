И кто здесь власть? Погром ОУН в киевском суде

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Суд над Коханивским

Вечером в понедельник в Святошинском райсуде Киева проходило заседание по избранию меры пресечения для комбата ОУН Николая Коханивского, который был задержан 21 октября за стрельбу на "Академгородке" в командира батальона "Один" с позывным Рем.

Однако судебное заседание обернулось столкновениями и погромом зала судебных заседаний.

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Судья перенес заседание на 24 октября. При этом после объявления первого перерыва активисты заставили судью вернуться в зал суда, а затем объявили ей отвод. Соответствующее ходатайство защиты было рассмотрено и отклонено. После чего судья во второй раз объявила перерыв до утра вторника. Однако соратники Коханивского не дали конвою подойти к подсудимому.

Активисты ОУН заблокировали зал заседаний райсуда Киева. Несколько десятков человек взяли в кольцо руководителя добровольческого движения, не желая выпускать его из суда.

Полиция пошла на штурм

После того, как сторонники лидера добровольческого батальона ОУН забаррикадировались в зале, чтобы не дать правоохранителям отвести подозреваемого в изолятор временного содержания, полиция пошла на штурм зала суда.

По данным СМИ, полиция начала бросать светошумовые гранаты в зал заседаний Святошинского райсуда, в котором забаррикадировались активисты ОУН.

Активисты, которые отказались покинуть зал суда, пытались забаррикадировать входы и выходы в зал.

Страна.ua Погром в Святошинском райсуде Киева

Полиция также применила слезоточивый газ, в то время, как сторонники Коханивского, при помощи мебели заблокировали вход в зал суда.

Сторонники Коханивского поломали мебель и с ее помощью пытались оттеснить правоохранителей. После чего начали бить окна, чтобы через них выбраться наружу и выломали решетку. Часть активистов ОУН выбралась наружу, выломав решетку и вышли на внутренний двор суда.

Соратники Коханивского пытались взломать ворота. Полиция ответила им дубинками.

Разгром суда

Однако вскоре большинство активистов опять вернулись и устроили погром помещения суда, а из мебели соорудили баррикады.

На месте происшествия присутствовали народный депутаты, в частности, член фракции "Радикальная партия" Игорь Мосийчук и представитель "Батькивщины" Игорь Луценко.

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Активисты также разожгли костер во дворе Святошинского районного суда Киева.

"Люди у входа в зал заседаний суда ждут, пока разберут баррикаду и всех впустят. Несколько человек вышли во двор, где разожгли костер, греются. К костру вышел командир батальона ОУН Николай Коханивский", — сообщало издание "Страна.ua".

Facebook Богдан Тицький Погром в Святошинском суде Киева

Сам Кохановский заявил, что это провокация. По его словам, активисты решили ждать утра для продолжения заседания. Вместе с тем к зданию суда подъехали машины скорой помощи и пожарные, однако их в зал не пустили.

По словам националистов, несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

Продолжение заседания

Судья Иванна Миколаец перенесла заседание на 9:00 вторника по делу Коханивского. Защита Коханивского, в свою очередь, настаивает, что к тому времени истечет срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. http://rian.com.ua/society/20171024/1028804786.html

Гражданский активист Татьяна Близнюк сообщила о намерениях приковать Коханивского наручниками к народному депутату, если полиция попытается силой отбить лидера "Добровольческого движения ОУН" у группы поддержки.

Тем временем, сторонники Коханивского в Святошинском суде Киева укрепляют баррикады, сообщила активистка Анна Синькова.

При этом из-за погромов рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру батальона "ОУН" Николаю Коханивскиму будет перенесено в новый зал Святошинского районного суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

"Сейчас в 9.00 должно продолжиться заседание суда, для чего должен быть определен новый зал для его проведения, Коханивский, его защиту, группу поддержки должны переместить туда и наконец должен появиться судья", — сообщил нардеп.

Фото: Bohdan Kutiepov в Facebook Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН

По словам нардепа, в 5.30 утра Коханивский должен был быть освобожден из-под стражи, согласно уголовно-процессуального кодекса. Также по его словам, в результате ночных стычек "масса людей отравленных газом, кровь и разгромленный зал суда".

По факту погрома в помещении Святошинского суда Киева полиция возбудила уголовное дело. "В настоящее время мы открыли производство по статье 194 (УКУ — ред.), это повреждение имущества, там до 5 лет лишения свободы, но мы еще документируем, будем давать правовую оценку сопротивления действиям сотрудников полиции, другие статьи", — сказал начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По материалам из открытых источников интернет