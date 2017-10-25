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    Общество

    Дело ОУН. Полиция отпустила 27 человек, задержанных в ходе драки в суде

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (38)

    (обновлено: )5102
    В полиции Киева сообщили, что задержанными остаются пять человек, которым сообщено о подозрении. Освобождены 27 человек.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    informator.news

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Полиция отпустила 27 человек, задержанных по подозрению в причастности к беспорядкам в здании Святошинского районного суда Киева, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    informator.news
    Пошумели на полмиллиона. Украинцы заплатят за погром в столичном суде

    В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны, среди них журналисты.

    "Они были освобождены из управления полиции во вторник, 24 октября. Задержанными остаются пять человек, которым сообщено о подозрении", — говорится в сообщении агентства.

    Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал. Полиция сообщала о двух пострадавших правоохранителях. 

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