Дело ОУН. Полиция отпустила 27 человек, задержанных в ходе драки в суде

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КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Полиция отпустила 27 человек, задержанных по подозрению в причастности к беспорядкам в здании Святошинского районного суда Киева, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны, среди них журналисты.

"Они были освобождены из управления полиции во вторник, 24 октября. Задержанными остаются пять человек, которым сообщено о подозрении", — говорится в сообщении агентства.

Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал. Полиция сообщала о двух пострадавших правоохранителях.