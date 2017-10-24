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    Скандальный суд по делу главы ОУН. Онлайн

    (обновлено: )6001
    УНН

    Под зданием Святошинского районного суда находятся несколько десятков нацгвардейцев и полицейских, возле здания стоит автозак, передает УНН.

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром полиция начала штурм захваченного зала суда и задержание находившихся в нем людей.

    Бойцы Нацгвардии образовали что-то наподобие живой стены вблизи фасада здания суда. Также здесь находятся представители полиции.

    У ворот суда стоит автозак. У выезда из суда правоохранители сделали коридор, вероятно, для того, чтобы вывозить оттуда задержанных активистов.

    Улица Жилянская, по словам корреспондента, в этом районе частично перекрыта.

    Несколько минут назад в зале суда, где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, задержали активистов.

    По словам одного из адвокатов, задержанных активистов, как ожидается, посадят в автозаки и повезут в одно из отделений полиции.

     

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