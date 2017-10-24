Скандальный суд по делу главы ОУН. Онлайн

Под зданием Святошинского районного суда находятся несколько десятков нацгвардейцев и полицейских, возле здания стоит автозак, передает УНН.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром полиция начала штурм захваченного зала суда и задержание находившихся в нем людей.

Бойцы Нацгвардии образовали что-то наподобие живой стены вблизи фасада здания суда. Также здесь находятся представители полиции.

У ворот суда стоит автозак. У выезда из суда правоохранители сделали коридор, вероятно, для того, чтобы вывозить оттуда задержанных активистов.

Улица Жилянская, по словам корреспондента, в этом районе частично перекрыта.

Несколько минут назад в зале суда, где накануне объявили перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, задержали активистов.

По словам одного из адвокатов, задержанных активистов, как ожидается, посадят в автозаки и повезут в одно из отделений полиции.