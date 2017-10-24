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    Фотоленты

    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (14)

    (обновлено: )5801
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в Святошинском суде Киева
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Нарде-радикал Игорь Мосийчук
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Костер под зданием Святошинского суда Киева
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Страна.ua
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Страна.ua
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Facebook Oleg Veremiyenko
    Погром в Святошинском суде Киева
    Погром в Святошинском суде Киева
    Facebook Богдан Тицький
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Facebook Игоря Мосийчука
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    hromadske.ua
    Нарде-радикал Игорь Мосийчук
    Нарде-"радикал" Игорь Мосийчук
    Facebook Игорь Мосийчук
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Страна.ua
    Костер под зданием Святошинского суда Киева
    Костер под зданием Святошинского суда Киева
    Страна.ua
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Facebook Игоря Мосийчука
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Facebook Игоря Мосийчука

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    Погром в Святошинском райсуде Киева

    Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. 

    Читайте также: Политический бойцовский клуб: ТОП избранников, попавших под раздачу

    По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

    Смотрите также: Блокирование суда сторонниками комбата ОУН Коханивского

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями. 

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