Палатка Саакашвили. Соцсети обсудили новоселье под Радой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Под Радой – очередное бурление. На этот раз повод более миролюбивый — лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили переехал в палатку протестного лагеря под Верховной Радой. С собой политик привез теплые вещи. Доступ в его палатку закрыт, на входе дежурит охрана. А палатка, говорят, та самая – с незабвенной и все еще недостроенной трассы Одесса-Рени. Видео своей первой ночи под Радой в сетях опубликовал сам Саакашвили.

Вот только многие украинцы усомнились в том, что идейный вдохновитель нового Майдана действительно живет в палатке под Радой. Многие называют это не иначе, как "самопиар".

Не нашлось единства мнений по этому поводу и в соцсетях: "По моей информации Саакашвили не ночевал с митингующими как обещал — холодно. Вечером он находился ради фото в палатке 20 на территории Мариинского парка. Но ночевать он пошел в холл отеля Киев";

"Приезжал ночью проверить, действительно спал в палатке".

И это далеко не все мысли простых украинцев относительно "палаточника" Саакашвили.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook