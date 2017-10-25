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    Палатка Саакашвили. Соцсети обсудили новоселье под Радой

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (281)

    (обновлено: )14210
    В палаточном городке под Радой – новоселье. Да еще какое! На время туда переселился жить один из идеологов нынешнего протеста Михаил Саакашвили. Как отреагировали на такое событие украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Михаил Саакашвили в палатке
    Скриншот видео

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Под Радой – очередное бурление. На этот раз повод более миролюбивый — лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили переехал в палатку протестного лагеря под Верховной Радой. С собой политик привез теплые вещи. Доступ в его палатку закрыт, на входе дежурит охрана. А палатка, говорят, та самая – с незабвенной и все еще недостроенной трассы Одесса-Рени. Видео своей первой ночи под Радой в сетях опубликовал сам Саакашвили. 

    Вот только многие украинцы усомнились в том, что идейный вдохновитель нового Майдана действительно живет в палатке под Радой. Многие называют это не иначе, как "самопиар". 

    Не нашлось единства мнений по этому поводу и в соцсетях: "По моей информации Саакашвили не ночевал с митингующими как обещал — холодно. Вечером он находился ради фото в палатке 20 на территории Мариинского парка. Но ночевать он пошел в холл отеля Киев"; 

    "Приезжал ночью проверить, действительно спал в палатке"

    И это далеко не все мысли простых украинцев относительно "палаточника" Саакашвили.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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