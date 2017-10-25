Саакашвили показал, как проводит время в палаточном городке под Радой

Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник вечером, 24 октября, поселился в палаточном городке вместе с протестующими под зданием Верховной Рады.

Как долго политик пробудет в лагере, неизвестно, однако на вечер среды Саакашвили собирает митинг на площади Конституции.

Читайте также: Саакашвили прошел с митингующими 20 метров и сел в машину

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

Читайте также: "Майдан" Саакашвили: новый сбор под Радой, "осада" Порошенко

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.