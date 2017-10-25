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    Саакашвили показал, как проводит время в палаточном городке под Радой

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (270)

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    Экс-глава Одесской ОГА собирает митинг на среду под Верховной Радой. Накануне Михаил Саакашвили "поселился" в палаточном городке митингующих.
    Facebook Михаила Саакашвили

    Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник вечером, 24 октября, поселился в палаточном городке вместе с протестующими под зданием Верховной Рады.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Тарас Чорновил об истинных мотивах "майдана" Саакашвили

    Как долго политик пробудет в лагере, неизвестно, однако на вечер среды Саакашвили собирает митинг на площади Конституции. 

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    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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