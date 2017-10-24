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    "Защитите". Саакашвили обратился к киевлянам на фоне угрозы экстрадиции

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    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил защитить его от экстрадиции в Грузию жителей Киева — "приличных, порядочных людей".

    "Сейчас он (президент Украины Петр Порошенко — ред.) хочет экстрадировать меня… Я хочу запросить защиты у родных киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня", — заявил Саакашвили во вторник на пресс-конференции.

    Он также заявил, что готов "бороться в Украине до конца", но для этого ему нужна поддержка украинцев.

    Сейчас Саакашвили находится в Киеве. Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

    Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Позднее Саакашвили опроверг это заявление.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.

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