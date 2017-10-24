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    Общество

    Миграционная служба подтвердила - Саакашвили грозит выдворение из Украины

    (обновлено: )29
    Миграционная служба Украины заявила, что отказала в предоставлении дополнительной защиты Саакашвили из-за ненадлежащего оформления заявления.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что дает основания для его выдворения из Украины,  сообщила Миграционная служба Украины.

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    "Государственная миграционная служба Украины констатирует, что пока Михаил Саакашвили игнорирует вопросы урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия по его выдворению с территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении на сайте миграционной службы во вторник вечером.

    Также миграционная служба Украины заявила, что отказала в предоставлении дополнительной защиты Саакашвили из-за ненадлежащего оформления заявления.

    Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Позднее Саакашвили опроверг это заявление.

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