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    Саакашвили собирает в среду новый митинг под Радой

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (268)

    (обновлено: )17611
    Саакашвили напомнил, что 7 ноября у народных депутатов начнется пленарная неделя, на которой могут быть рассмотрены требуемые участниками акции законопроекты.
    Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной Рады
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили проведет в среду, 25 октября, новый митинг на площади Конституции возле здания Верховной Рады Украины.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Тарас Чорновил об истинных мотивах "майдана" Саакашвили

    Об этом он сказал в эфире телеканала "NewsOne".

    "Завтра в 7 часов мы собираемся на площади. Я хочу пригласить киевлян и людей, которые хотят приехать, чтобы мы собрались завтра говорить о будущем", — сказал Саакашвили.

    Он напомнил, что 7 ноября у народных депутатов начнется пленарная неделя, на которой могут быть рассмотрены требуемые участниками акции законопроекты.

    "Я думаю, что Антикоррупционный суд они могут спокойно принять. Я думаю, что они могут внести депутатскую неприкосновенность и принять в тот же день – Конституционный суд может рассмотреть это на этой неделе. И я думаю, что они спокойно могут принять закон о выборах, где мажоритарные округа, через которые олигархи влияют на политику, он будет решен… Мне кажется, все эти три вопроса можно будет принять", — сказал Саакашвили.

    Ранее сообщалось, что саакашвили переехал в палаточный городок под Радой.

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