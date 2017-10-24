Саакашвили собирает в среду новый митинг под Радой

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили проведет в среду, 25 октября, новый митинг на площади Конституции возле здания Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "NewsOne".

"Завтра в 7 часов мы собираемся на площади. Я хочу пригласить киевлян и людей, которые хотят приехать, чтобы мы собрались завтра говорить о будущем", — сказал Саакашвили.

Он напомнил, что 7 ноября у народных депутатов начнется пленарная неделя, на которой могут быть рассмотрены требуемые участниками акции законопроекты.

"Я думаю, что Антикоррупционный суд они могут спокойно принять. Я думаю, что они могут внести депутатскую неприкосновенность и принять в тот же день – Конституционный суд может рассмотреть это на этой неделе. И я думаю, что они спокойно могут принять закон о выборах, где мажоритарные округа, через которые олигархи влияют на политику, он будет решен… Мне кажется, все эти три вопроса можно будет принять", — сказал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что саакашвили переехал в палаточный городок под Радой.