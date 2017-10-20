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    Саакашвили прошел с митингующими 20 метров и сел в машину - СМИ

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (192)

    (обновлено: )19
    В четверг вечером несколько сотен активистов пришли на улицу Банковую под Администрацию президента и передали главе государства свои требования.
    Михаила Саакашвили на митинге под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Один из организаторов митинга под Верховной Радой, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили недолго сопровождал активистов, решивших идти на Банковую к Администрации президента.

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    В четверг вечером, 19 октября, несколько сотен активистов пришли на ул. Банковая под Администрацию президента и передали главе государства свои требования.

    "Колонна активистов во главе с Саакашвили двинулась на Банковую. Но он прошел с ними метров 20, а потом сел в машину и поехал", — говорится в сообщении Радио Свобода в микроблоге Twitter.

    Скриншот @radiosvoboda
    Комментарий Радио Свобода о Михаиле Саакашвили

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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