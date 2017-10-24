Саакашвили поселился возле Рады

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поселился во вторник в палатке вместе с протестующими возле здания Верховной Рады, передает корреспондент РИА Новости.

Палатка политика стоит в Мариинском парке, возле нее стоят несколько охранников, которые никого к ней не пускают. Некоторые участники акции протеста заявили РИА Новости, что сомневаются в искренности намерений Саакашвили жить в палаточном городке.

"Посмотрим как он будет с нами жить. Может, для телевидения показал, что поселился, а завтра вернется в теплый дом", — заявил участник акции протеста с позывным "Легкий".

Ранее Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к протестующим у здания Верховной Рады. Он также призвал оппозиционных политиков присоединиться к нему.

В четверг Саакашвили уже посещал палаточный городок. Он заявил журналистам, что там находятся очень "хорошие, интеллигентные люди". Он ознакомился с бытом проживающих в нем активистов; его накормили супом, ему понравилось.