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    Саакашвили поселился возле Рады

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (267)

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    Палатка политика стоит в Мариинском парке, возле нее стоят несколько охранников, которые никого к ней не пускают. Некоторые участники акции протеста заявили, что сомневаются в искренности намерений Саакашвили жить в палаточном городке.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поселился во вторник в палатке вместе с протестующими возле здания Верховной Рады, передает корреспондент РИА Новости.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Тарас Чорновил об истинных мотивах "майдана" Саакашвили

    Палатка политика стоит в Мариинском парке, возле нее стоят несколько охранников, которые никого к ней не пускают. Некоторые участники акции протеста заявили РИА Новости, что сомневаются в искренности намерений Саакашвили жить в палаточном городке.

    "Посмотрим как он будет с нами жить. Может, для телевидения показал, что поселился, а завтра вернется в теплый дом", — заявил участник акции протеста с позывным "Легкий".

    Ранее Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к протестующим у здания Верховной Рады. Он также призвал оппозиционных политиков присоединиться к нему.

    В четверг Саакашвили уже посещал палаточный городок. Он заявил журналистам, что там находятся очень "хорошие, интеллигентные люди". Он ознакомился с бытом проживающих в нем активистов; его накормили супом, ему понравилось.

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