Саакашвили собирается переехать под Верховную Раду

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили собирается переместиться к участникам акции под Верховной Радой, передает УНИАН.

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Об этом он заявил в Киеве во время брифинга под офисом "Движения новых сил" по адресу пер. Музейный, 4.

"Я принял решение переместиться к протестующим… перед Верховной Радой", — сказал Саакашвили.

Он также призвал лидеров оппозиции, в том числе лидера "Самопомочи" Андрея Садового, присоединиться к нему.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины не дала ему документов, которые оспаривали бы его право быть в Украине.