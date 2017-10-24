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    Саакашвили собирается переехать под Верховную Раду

    (обновлено: )33
    Саакашвили заявил, что намерен переместиться к участникам акции под Верховной Радой. Он также призвал лидеров оппозиции, в том числе лидера "Самопомочи" Андрея Садового, присоединиться к нему.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили собирается переместиться к участникам акции под Верховной Радой, передает УНИАН.

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    Об этом он заявил в Киеве во время брифинга под офисом "Движения новых сил" по адресу пер. Музейный, 4.

    "Я принял решение переместиться к протестующим… перед Верховной Радой", — сказал Саакашвили.

    Он также призвал лидеров оппозиции, в том числе лидера "Самопомочи" Андрея Садового, присоединиться к нему.

    Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины не дала ему документов, которые оспаривали бы его право быть в Украине.

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