Хроника 24 октября: палатка Саакашвили под Радой, суд над Коханивским, новая кибератака

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 24 октября, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поселился в палатке вместе с протестующими возле здания Рады, суд отпустил лидера ОУН Коханивского из-под стражи, а журналистка из Казахстана объявила голодовку в киевском СИЗО. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Саакашвили поселился возле Рады

Накануне экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поселился в палатке вместе с протестующими возле здания Верховной Рады. Некоторые участники акции протеста сомневаются в искренности намерений Саакашвили жить в палаточном городке. Как долго политик пробудет в лагере, неизвестно, однако на вечер среды Саакашвили собирает митинг на площади Конституции.

Луценко обвинил "гастролеров Саакашвили" в подготовке госпереворота

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что соратники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие митинг у здания парламента в Киеве, планируют силовой переворот в стране, но власти им этого не позволят; также он утверждает, что акция финансируется из-за границы. Помимо этого Луценко заявил, что миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

Штаб АТО сообщил о большом числе погибших военных за сутки

За сутки сразу четверо украинских военных погибли и трое были ранены в Донбассе, сообщил пресс-центр АТО. "В результате обстрелов на мариупольском направлении двое наших военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое бойцов получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Кроме того, еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве на донецком направлении", — говорится в сообщении пресс-центра.

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Скандальный суд по делу главы ОУН

Святошинский районный суд в Киеве объявил перерыв в деле лидера добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского до 25 октября по просьбе его адвокатов. Сам Коханивский был освобожден из зала суда по истечению 72 часов, предусмотренных законом. Ранее группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале суда — силовикам пришлось штурмом брать помещение.

Умерла известная украинская журналистка

В понедельник, 23 октября, умерла известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева. Об этом сообщили коллеги Ирины. Ирина Алцибеева была первым в Украине гастрономическим журналистом. Она была ведущей таких украинских семейных телепередач о кухне, как "Ресторанные новости", "Блюдо от шефа", "Путешествия со вкусом". Что стало причиной смерти журналистки, не сообщается.

Журналистка из Казахстана объявила голодовку в киевском СИЗО

Киево-Святошинский суд Киевской области арестовал казахстанскую журналистку Жанару Ахмет на 18 дней, сообщил адвокат журналистки Владислава Грищенко. В знак протеста журналистка объявила голодовку. Власти Казахстана инкриминирует Ахмет мошенничество. Защита настаивает на том, что женщина уже была на родине осуждена по этой статье и повторное наказание будет незаконным.

Суд по делу журналиста Муравицкого

Королевский районный суд Житомира перенес на 2 ноября предварительное заседание по делу против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, в связи с отсутствием одного из адвокатов. На первом заседании суд должен был определить, принимать ли к рассмотрению по существу дело против журналиста, закрыть его или отправить на дополнительное расследование.

Украинские информационные ресурсы подверглись кибератаке

Началась новая волна кибератак на украинские информационные ресурсы, заявила команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации. Дополнительную информацию CERT-UA обещает предоставить в ближайшее время.

США возобновляют прием беженцев, усилив меры отбора для 11 стран

США вновь начнут принимать беженцев, но усилят меры отбора для граждан 11 стран, которые считаются "особенным риском", сообщил высокопоставленный представитель администрации США. Он отказался сообщить, о каких 11 странах идет речь. По его словам, данная мера вводится на 90 дней, до этого времени беженцев из упомянутых стран будут впускать лишь в отдельных случаях после индивидуального рассмотрения.

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"Нападение" на Трампа @billclarkphotos "Нападение" на Трампа с помощью российских флажков

Президент США шел по коридору конгресса вместе с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, когда один из людей, находившийся среди журналистов, бросил в его сторону охапку российских флажков и прокричал: "Трамп — это измена!". ​Глава Белого дома никак не отреагировал на произошедшее, полицейские задержали мужчину, который продолжал выкрикивать свои лозунги.

В 1947 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 24 октября, годовщину принятия Устава ООН, Днем Организации Объединенных Наций. В декабре 1972 года Генассамблея ООН учредила Всемирный день информации о развитии. Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать с датой Международного дня Организации Объединенных Наций.