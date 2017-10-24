наверх
24.10.201718:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Украинские информационные ресурсы подверглись кибератаке

    (обновлено: )55
    Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события попросила владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, соблюдать усиленные требования кибербезопасности.
    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Началась новая волна кибератак на украинские информационные ресурсы, заявила команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации.

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новая хакерская атака: ждать или не ждать?

    "Просим владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, а также рядовых интернет-пользователей соблюдать усиленные требования кибербезопасности", – говорится в сообщении.

    Дополнительную информацию CERT-UA обещает предоставить в ближайшее время.

    24 октября неизвестные совершили кибератаку на Министерство инфраструктуры Украины, на Одесский аэропорт и на систему киевского метро.

    Также были атакованы ряд российских СМИ, среди которых "Интерфакс" и "Фонтанка".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    ДТП в Харькове в 2008 году, когда погибли шесть человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрий Луценко
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?