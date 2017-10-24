Украинские информационные ресурсы подверглись кибератаке

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Началась новая волна кибератак на украинские информационные ресурсы, заявила команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации.

"Просим владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, а также рядовых интернет-пользователей соблюдать усиленные требования кибербезопасности", – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию CERT-UA обещает предоставить в ближайшее время.

24 октября неизвестные совершили кибератаку на Министерство инфраструктуры Украины, на Одесский аэропорт и на систему киевского метро.

Также были атакованы ряд российских СМИ, среди которых "Интерфакс" и "Фонтанка".