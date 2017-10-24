Штаб АТО сообщил о большом числе погибших военных за сутки

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. За сутки сразу четверо украинских военных погибли и трое были ранены в Донбассе, сообщил пресс-центр АТО.

"К сожалению, в результате обстрелов на мариупольском направлении двое наших военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое бойцов получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Кроме того, еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве на донецком направлении", — говорится во вторник в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от завершения, но есть "свет в конце тоннеля".

"К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.