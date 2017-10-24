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    Происшествия

    Штаб АТО сообщил о большом числе погибших военных за сутки

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (186)

    (обновлено: )39860
    По данным штаба АТО, в результате обстрелов на мариупольском направлении двое военнослужащих погибли. Еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве на донецком направлении.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. За сутки сразу четверо украинских военных погибли и трое были ранены в Донбассе, сообщил пресс-центр АТО.

    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Состояние ВСУ на фоне майдана и обострения в Донбассе

    "К сожалению, в результате обстрелов на мариупольском направлении двое наших военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое бойцов получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Кроме того, еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве на донецком направлении", — говорится во вторник в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от завершения, но есть "свет в конце тоннеля".

    "К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

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