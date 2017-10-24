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    Коханивского под конвоем привезли в больницу на обследование

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    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (27)

    (обновлено: )54
    По словам народного депутат а Игоря Мосийчука руководителя ОУН Николая Коханивского привезли в "Больницу скорой помощи" на обследование.
    Коханивский на осмотре в больнице
    Игорь Мосийчук, facebook

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Руководителя "Организации украинских националистов" (ОУН) Николая Коханивского привезли в больницу на обследование.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук.

    "Вместе с защитниками прибыли в Больницу скорой медицинской помощи, где должны обследовать Николая Кохановского. Николая осматривают в наручниках, в присутствии огромного количества охраны. Видимо боятся, что встанет и убежит с разбитой головой?", — написал Мосийчук.

    Игорь Мосийчук, facebook
    Коханивский на осмотре в больнице

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

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