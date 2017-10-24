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24.10.201711:30
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    Фотоленты

    Появились фото разгромленного зала Святошинского райсуда Киева

    (обновлено: )89
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева задержали около 20 активистов
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    informator.news
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    informator.news
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    informator.news
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    УНИАН
    Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева задержали около 20 активистов
    УНИАН

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    Полиция открыла уголовное производство по факту погрома в зале Святошинского районного суда Киева, сейчас ситуация в суде спокойная, в результате беспорядков никто не пострадал, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

    "Мы открыли уголовное производство по статье 194, это повреждение имущества. Мы сейчас документируем, будем давать оценку сопротивлению сотрудникам полиции", — сказал Крищенко во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, никто не пострадал, к медикам за помощью никто не обращался. "Сейчас все спокойно, эти лица (сторонники лидера националистов — ред.) закрылись там с Коханивским. Полиция возле суда исключила возможность вывезти его и совершить побег из-под стражи", — заявил Крищенко.

    Он также отметил, что срок содержания под стражей Коханивского истекает только во вторник, хотя сторонники лидера националистов настаивают, что срок истек еще ночью. По его словам, в помещении на данный момент находятся до 50 сторонников Коханивского, здание суда охраняют почти 100 полицейских.

    Читайте также — Хроника 23 октября: погромы в суде над Коханивским, обыски у мэра Одессы

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