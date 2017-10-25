Кто заказывает геополитические игры вокруг Юго-Востока

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В начале недели почти синхронно появились свежие данные социологических замеров – проведенных "Софией" и центром Разумкова. Оба – уважаемые авторитетные центры. Но вот цифры в исследованиях принципиально разнятся.

Кандидата нет

Если верить центру Разумкова, на первом месте в президентском рейтинге – действующий глава государства Петр Порошенко с результатом около 14%. На втором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (8,4%), третий – Анатолий Гриценко (7,2%). По данным "Софии", лидер симпатий украинцев – Тимошенко с 12,9%, "серебро" – у Порошенко (9,9%), за ним расположился председатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (9,5%).

Нетрудно заметить, что в цифрах исчезла домайданная оппозиция – деление на условные Запад и Восток Украины. И Тимошенко, и Порошенко ориентируются на электорат Центральной и Западной частей страны, поддерживают декоммунизацию, украинизацию и недавний вал реформ. Традиционно юго-восточным кандидатом остается Бойко, но его рейтинг не позволяет всерьез претендовать на победу – перед выборами власть начнет мобилизацию сторонников и потенциальных симпатиков, и ресурсов на борьбу с этим у "Оппоблока" просто нет.

Да и сам "Оппозиционный блок" не так часто радует своих избирателей истинной оппозиционностью: так, почти половина состава фракции проголосовала за судебную реформу синхронно с "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом".

"Чужие" избиратели

Причин, почему власть махнула на электорат Юго-Востока рукой, несколько. В первую очередь, стратегически выбрана линия на конфликт с Россией, отказ от всего русского и российского, чего в большинстве своем не поддерживают в тех же Днепре, Николаеве и Одессе. Зато яро поддерживают во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах.

Вторая причина – избирателей Юго-Востока стало попросту меньше: минус почти 4 миллиона не голосующих в неподконтрольном Донбассе и около 2,3 миллионов в Крыму: в сумме получаем почти 6,5 миллионов людей, за голоса которых власти можно не бороться – они попросту не смогут поучаствовать в выборах.

Третье: периодически в политикуме высказываются версии, что во властных кабинетах уже подготовлена альтернатива тому же "Оппозиционному блоку", способная "откусывать" его голоса на территориях, где сильны позиции экс-"регионало"в – Вадим Рабинович и партия "За життя". Самого Рабиновича называют "Ляшко для Юго-Востока": непримиримый правдоруб на экране, в случае необходимости он может пойти на сотрудничество с властью.

В опросе "Софии" Рабинович получил 5,2% президентского рейтинга, в центре Разумкова – 5,9%.

Неподконтрольный Донбасс: что делать

Но не забывают в Украине и о неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. 24 октября в Киеве представили результаты исследования "Оккупированный Донбасс: экономика, демография, группы влияния. Стратегии для Украины", проведенного совместно Центром изучения России и оккупированных территорий и изданием "Деловая столица".

Из доклада следует, что в Донбассе растет уровень смертности – из-за ухудшения условий жизни. При этом основным фактором, который сказывается на показателях смертности в регионе, называют отток молодого населения, а в 2017 году к этому "добавилось стремительное падение уровня жизни местного населения в результате массового закрытия "национализированных" предприятий и одновременно ухудшение экологической ситуации в результате затопления шахт”.

Авторы заявляют, что по данным “оккупационной” статистики, коэффициент рождаемости в 2016 году в ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей) составил 5,1 на 1000 жителей. В других регионах Украины, по данным Госкомстата, этот показатель был вдвое выше (10,2 на 1000 жителей), отмечается в исследовании.

"Исходя из имеющихся данных, можно утверждать, что на оккупированных территориях в результате миграционного оттока молодежи и семей с детьми и падения рождаемости доля детей и молодежи в возрасте менее 20 лет упала до 10% или еще ниже, то есть вдвое меньше, чем в мирных регионах Украины (20, 5%)", — сообщается в докладе.

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При этом Украине необходима программа развития промышленности на подконтрольной территории Донбасса, заявляют авторы исследования: "чрезвычайно важно формирование украинской промышленной политики для полноценного развития донецко-приднепровского экономического района, особенно таких городов как Днепр, Запорожье, Каменское, Мариуполь, Краматорск, Торецк, Северодонецк, Лисичанск”.

Прощание с Донбассом?

Но сколько бы ни проводились подобные исследования, реальной централизованной, на уровне государства, программы по реинтеграции Донбасса нет.

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Политики заявляют, что возвращение региона – приоритет, но фактически делают все для отталкивания этих территорий. И при таких условиях время играет отнюдь не на Украину: чем дальше, тем меньше "украинского" остается в Донбассе.