Жена Коханивского заявила о наличии у него автомата Калашникова

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Жена лидера добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского Екатерина утверждает, что не видела у своего мужа пистолет Макарова во время драки с Русланом Качмалой (позывной "Рэм").

Во время заседания суда по избранию комбату "ОУН" меры пресечения следственный судья Иванна Миколаец спросила у Екатерины Коханивской, видела ли она у своего мужа дома или в других местах пистолет Макарова.

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"Нет, никогда не видела у мужа. У мужа был только автомат Калашникова… Это официальное оружие, зарегистрированное на него было. Но когда было заведено уголовное дело, соответственно он должен это сдать, передать в разрешительную систему (на хранение)", — сказала жена Коханивского.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день у ее мужа нет оружия.

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Николая Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

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Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета резиновыми пулями.