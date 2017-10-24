Суд над Коханивским. Задержали много журналистов - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В результате беспорядков в Святошинском райсуде было задержано 30 человек, которых доставили в Шевченковское райуправление полиции. Именно там должны дать правовую оценку действий по блокированию и сопротивлению работникам полиции.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в настоящее время действия задержанных квалифицируются по двум статьям УК: "Повреждение имущества" и "Хулиганство совершенное группой лиц".

Что именно происходит возле Шевченковского райотдела Нацполиции, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Кілька десятків людей стоять біля входу до районного управління поліції в Шевченківському районі, лише один мегафон, а бажаючих багато щось говорити. Здається, тут не дуже багато, прихильників Коханівського, його найближчих колег, зараз тут від 30 до 40 людей. Так само, напевно, близько 20 чоловік — це представники мас-медіа. Ані колег, ані знайомих, ані друзів Коханівського, ані представників мас-медіа на територію районного управління поліції в Шевченківському районі не пропускають, лише працівників райвідділу.

Територія самого районного управління поліції в Шевченківському районі охороняється напевно скрупульозніше ніж завжди, видно, що всередині, за периметром, будівлю охороняє НГУ. Біля самої огорожі районного управління поліції в Шевченківському районі на вулиці Герцена, 9, відразу стоїть шість екіпажів швидкої. Всі вони прибули сюди, як розказали нам колеги Коханівського, через їхні виклики. Тобто людям, яких попередньо затримували в Святошинському райсуді після колотнечі і везли сюди, викликали швидкі їхні ж колеги.

П'ять хвилин тому з приміщення райвідділу вийшов нардеп Ігор Луценко, він обійшов, як пояснив він представникам мас-медіа, весь районний відділ. За його інформацією та за інформацією слідчих, затриманих зараз нараховується 32 особи, серед них є кілька жінок, молодих дівчат. Луценко сказав, що йому вдалося побачити близько 18-20 затриманих. Де решта? Нардеп зізнався, що він не зрозумів. Також за інформацією Луценка, кільком з затриманих дійсно допомога потрібна. Він бачив одного чи двох людей, які скаржилися на те, що у них пошкоджені, потовчені ребра, і людей, у яких були сильно розбиті голови.

Але, що цікаво, допомоги їм працівники швидкої станом на ці хвилини не дають. Медики і потерпілі затримані знаходяться в різних приміщеннях, пояснив Луценко, і медична допомога не надається потерпілим через брак комунікації між слідчими, викликаними бригадами медиків та потерпілими.

Ігор Луценко не зовсім розуміє, що саме затриманим інкримінують. Луценко висловив навіть таку точку зору, що йому особисто здається, що поліцейським та слідчим хочеться просто поспілкуватися із затриманими, яких привезли із Святошинського райсуду. Поки нема враження, що слідчі опитують затриманих на предмет того, чи брали вони участь у знищенні будь-якого майна в залі суду, крім того, зрозуміло — сказав Ігор Луценко — що серед 32 затриманих, п'ятеро, це представники мас-медіа, це журналісти, їх керівництво районного управління поліції в Шевченківському районі пообіцяло звільнити в першу чергу. Жодного з затриманого поки не звільнили.

І ще напевно слід нагадати, що Миколу Коханівського від Святошинського райсуду під пильною охороною поліції і НГУ повезли каретою швидкої о 12.20. Лідера добровольчого батальйону ОУН при цьому дуже посилено охороняли, швидку супроводжувало дві автівки поліції і автобус НГУ. Кілька десятків нацгвардійців знову-таки зробили шеренгу, яка мала відсікати пресу, прихильників Коханівського від воріт, від воріт виїзду з внутрішнього двору Святошинського райсуду, таким чином нацгвардійці взяли під свій контроль вузький проїзд. Після того відчиняли ворота з внутрішнього двору Святошинського райсуду, на цей час, поки виїжджав спецтранспорт, поки виїжджала швидка, рух на вулиці Жилянській на якийсь час перекрили", — сообщил спецкор.

Ранее сообщалось, что во время штурма зала суда членами "Добровольческого движения ОУН" пострадали двое правоохранителей.