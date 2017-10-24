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    Общество

    Пока вы спали: Коханивского готовы приковать наручниками к депутату в райсуде Киева

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (16)

    (обновлено: )23010
    Коханивского хотят приковать наручниками к народному депутату, если полиция попытается силой отбить лидера "Добровольческого движения ОУН" у группы поддержки.
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Фото: Bohdan Kutiepov в Facebook

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Судья Иванна Миколаец перенесла заседание на 9:00 вторника по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского. Защита Коханивского, в свою очередь, настаивает, что к тому времени истечет срок предварительного  задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор.

    Фото: Bohdan Kutiepov в Facebook
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН

    Гражданский активист Татьяна Близнюк сообщила о намерениях приковать Коханивского наручниками к народному депутату, если полиция попытается силой отбить лидера "Добровольческого движения ОУН" у группы поддержки.

    Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады.

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    По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

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