Пока вы спали: Коханивского готовы приковать наручниками к депутату в райсуде Киева

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Судья Иванна Миколаец перенесла заседание на 9:00 вторника по делу лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского. Защита Коханивского, в свою очередь, настаивает, что к тому времени истечет срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор.

Фото: Bohdan Kutiepov в Facebook Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН

Гражданский активист Татьяна Близнюк сообщила о намерениях приковать Коханивского наручниками к народному депутату, если полиция попытается силой отбить лидера "Добровольческого движения ОУН" у группы поддержки.

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады.

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По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.