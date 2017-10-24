наверх
24.10.201709:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция открыла дело за погром в суде по делу Коханивского

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (18)

    (обновлено: )4510
    Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что срок содержания под стражей Коханивского истекает только во вторник, хотя сторонники лидера националистов настаивают, что срок истек еще ночью.
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Страна.ua

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту погрома в зале Святошинского районного суда Киева, сейчас ситуация в суде спокойная, в результате беспорядков никто не пострадал, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Страна.ua
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

    "Мы открыли уголовное производство по статье 194, это повреждение имущества. Мы сейчас документируем, будем давать оценку сопротивлению сотрудникам полиции", — сказал Крищенко во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, никто не пострадал, к медикам за помощью никто не обращался. "Сейчас все спокойно, эти лица (сторонники лидера националистов — ред.) закрылись там с Коханивским. Полиция возле суда исключила возможность вывезти его и совершить побег из-под стражи", — заявил Крищенко.

    Он также отметил, что срок содержания под стражей Коханивского истекает только во вторник, хотя сторонники лидера националистов настаивают, что срок истек еще ночью. По его словам, в помещении на данный момент находятся до 50 сторонников Коханивского, здание суда охраняют почти 100 полицейских.

    Читайте также — Хроника 23 октября: погромы в суде над Коханивским, обыски у мэра Одессы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Кошелек
    Медреформа или медицинский геноцид?