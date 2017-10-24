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    Киев

    Устроившим погром в суде по делу Коханивского объявили подозрения

    (обновлено: )8120
    Во время разблокирования зала судебного заседания правоохранители доставили в управление полиции 32 человека. Подозрение было объявлен шестерым из них.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Следователи Шевченковского управления полиции объявили подозрение шестерым активным участникам событий в Святошинском районном суде города Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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    В сообщении отмечается, что сегодня утром во время разблокирования зала судебного заседания правоохранители доставили в управление полиции 32 человека.

    "После установления их личных данных и обстоятельств совершения правонарушений шести активным участникам объявили о подозрении в совершении хулиганства (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 1 ст. 194 УК) и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 343 УК). В результате пятерых из них задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — сообщает полиция.

    При этом отмечается, что следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят ходатайства об избрании им меры пресечения.

    Также в полиции сообщили, что за медицинской помощью в медучреждения обратились двое гражданских лиц и трое правоохранителей.

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

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