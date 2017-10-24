Дело Коханивского. В суде беспорядки и новые аресты – спецкор

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РИА Новости Укриана – радиостанция Голос Столицы

Сторонники лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского заблокировали зал судебных заседаний. Заседание должно было начаться в девять, однако началось лишь в 10.50.

Стоит напомнить, в субботу, 21 октября, лидера ОУН Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого Сектора" Русланом Качмалой возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу.

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В понедельник, 23 октября, Святошинский районный суд должен был избрать Кохановскому меру пресечения, но перенес заседание на сегодня.

Подробности заседания рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

informator.news Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

"До суду я не потрапив, і судячи з того, що я зараз бачу, останні новини з під суду наступні: ще буквально годину тому кільце до Святошинського райсуду Києва тримало одночасно і поліція, і НГУ. Силовиків тут було вкрай багато, вулиця Жилянська в периметрі навколо Святошинського райсуду обставлена автобусами НГУ, вони запарковані так, що вони немов би відрізають вхід до Святошинського райсуду з боку проїжджої частини.

Частину очеплення НГУ зняли від входу до Святошинського райсуду, але поліція і далі блокує сам вхід до суду, нікого з боку вулиці не впускають. При тому, зсередини вхід до Святошинського райсуду блокують вже спецпризначенці від поліції — люди кремезної статури з забралами і з шоломами на голові.

Ще стало відомо, що після того, коли прихильники Коханівського блокували судову залу, сталося, за непідтвердженою інформацією, щось подібне на затримання прихильників Коханівського. І преса, яка була біля Святошинського райсуду, була свідком того, як на двох автобусах-автозаках вивозили незрозумілу кількість затриманих з внутрішнього двору Святошинського райсуду. НГУ разом з поліцією вишикувалася в дві шеренги, потім відкрили ворота, що ведуть до внутрішнього двору Святошинського райсуду, і бійці НГУ, очепивши цих два автобуси, буквально вивели їх своїм щитом на Жилянську. І після того автобуси, включивши спецсирени, помчали вбік універмагу "Україна". Звідти, очевидно, до найближчого ІТУ. На весь цей час, коли два автобуси-автозаки виїжджали з внутрішнього двору Святошинського райсуду, тут фрагмент вулиці Жилянської від універмагу "Україна" і до найближчого перехрестя, просто таки перекрили рух по ньому. Зараз здається, що трафік на цьому фрагменті Жилянської продовжується без проблем, автівки їздять.

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Прихильників Миколи Коханівського зараз вкрай мало біля входу до Святошинського райсуду, не набереться їх зараз і десяти чоловік.

Мені здається, що людей, які прийшли якось негативно висловитися про Коханівського, не було. Сутичок між громадськістю, нацгвардійцями та громадськістю також не було.

facebook.com/kutiepov Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

У прихильників Коханівського були вимоги, аби НГУ та поліція відкрили загалом вхід і дали можливість всім, хто прийшов підтримувати Коханівського, зайти всередину до Святошинського райсуду і дали можливість потрапити до самої судової зали. Вимоги були також, аби НГУ зняла просто своє очеплення навколо Святошинського райсуду. І, звичайно, вони заявляли, що все що зараз робиться проти Коханівського, не що інше як підстава і спроба запакувати патріотів в тюрми", — сообщил спецкор.

informator.news Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

Ранее сообщалось, что заседание суда над Коханивским началось с драки между силовиками и членами "Добровольческого движения ОУН".