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    Киев

    Коханивского освободили из-под стражи в зале суда

    (обновлено: )10002
    Коханивский покинул камеру с металлическими решетками и теперь находится в зале суда на общих основаниях. Заседание суда по избранию Коханивскому меры пресечения продолжается.
    Николай Коханивский
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. С командира "Добровольческого батальона ОУН" Николая Коханивского в Святошинском районном суде Киева сняли наручники, поскольку истек 72-часовой срок его предварительного задержания, передает "112 Украина".

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    Коханивский покинул камеру с металлическими решетками и находится в зале суда на общих основаниях.

    Перед этим адвокаты Коханивского заявили ходатайство об отводе прокурора. Суд отказал им в этом.

    Заседание суда по избранию Коханивскому меры пресечения продолжается.

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

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