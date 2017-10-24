Коханивского освободили из-под стражи в зале суда

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. С командира "Добровольческого батальона ОУН" Николая Коханивского в Святошинском районном суде Киева сняли наручники, поскольку истек 72-часовой срок его предварительного задержания, передает "112 Украина".

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Коханивский покинул камеру с металлическими решетками и находится в зале суда на общих основаниях.

Перед этим адвокаты Коханивского заявили ходатайство об отводе прокурора. Суд отказал им в этом.

Заседание суда по избранию Коханивскому меры пресечения продолжается.

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.