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    Происшествия

    Активисты ОУН разгромили зал заседаний в Святошинском райсуде Киева

    (обновлено: )21211
    Активисты утверждают, что сроки для содержания Николая Коханивского вышли. Поэтому они заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания. Полиция предприняла попытку разблокировать помещение.
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Страна.ua

    КИЕВ, 24 окт — РАИ Новости Украина. Активисты и соратники командира добровольческого батальона "ОУН" Николая Коханивского разгромили зал заседания в Святошинском райсуде Киева в ответ на попытку полиции штурмовать помещение. 

    Страна.ua
    Погром в Святошинском райсуде Киева

    Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив, как утверждают активисты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 

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    Также сообщается, что большинство активистов во время штурма покинули зал заседания через окна, однако вскоре вернулись и разгромили помещение. Досталось также и фасаду здания суда. 

    Страна.ua
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН

    На месте происшествия присутствуют народный депутаты, в частности, член фракции "Радикальная партия" Игорь Мосийчук и представитель "Батькивщины" Игорь Луценко. 

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями. 

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