Активисты ОУН разгромили зал заседаний в Святошинском райсуде Киева

КИЕВ, 24 окт — РАИ Новости Украина. Активисты и соратники командира добровольческого батальона "ОУН" Николая Коханивского разгромили зал заседания в Святошинском райсуде Киева в ответ на попытку полиции штурмовать помещение.

Страна.ua Погром в Святошинском райсуде Киева

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив, как утверждают активисты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Смотрите также: СМИ разместили кадры начала драки комбатом ОУН

Также сообщается, что большинство активистов во время штурма покинули зал заседания через окна, однако вскоре вернулись и разгромили помещение. Досталось также и фасаду здания суда.

Страна.ua Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН

На месте происшествия присутствуют народный депутаты, в частности, член фракции "Радикальная партия" Игорь Мосийчук и представитель "Батькивщины" Игорь Луценко.

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.