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    В сети появились кадры задержания устроившего стрельбу в Киеве комбата ОУН

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    (обновлено: )29021
    В Facebook появилось видео задержания командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского, который устроил стрельбу в Киеве. Видеоматериал разместил на своей странице в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков ("Позывной Маршал").
    Задержание Коханивского в Киеве
    Facebook Позывной Маршал

    Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что Коханивского задержал сотрудник полиции, который в субботу был выходной. Полицейский по имени Сергей находился в кафе, когда увидел, что мужчина открыл стрельбу в другого человека.

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    Как пишет Жуков, полицейский попросил официанта присмотреть за его сумкой, встал остановил одного мужчину, потом остановил и обезвредил другого мужчину, забрал травматический пистолет и вызвал патруль.

    На видео присутствует ненормативная лексика, поэтому посмотреть видео можно здесь.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка и стрельба с участием Коханивского. Также стало известно, что его задержала полиция. Позже сообщалось, что он находится в больнице, как и второй участник конфликта.

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