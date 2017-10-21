В сети появились кадры задержания устроившего стрельбу в Киеве комбата ОУН

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что Коханивского задержал сотрудник полиции, который в субботу был выходной. Полицейский по имени Сергей находился в кафе, когда увидел, что мужчина открыл стрельбу в другого человека.

Как пишет Жуков, полицейский попросил официанта присмотреть за его сумкой, встал остановил одного мужчину, потом остановил и обезвредил другого мужчину, забрал травматический пистолет и вызвал патруль.

На видео присутствует ненормативная лексика, поэтому посмотреть видео можно здесь.

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Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка и стрельба с участием Коханивского. Также стало известно, что его задержала полиция. Позже сообщалось, что он находится в больнице, как и второй участник конфликта.