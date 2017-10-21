Украинские богачи никогда не плачут - за взятки сажают только бедных

УНИАН

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Нардепа, задержанного 19 июня этого года детективами НАБУ по подозрению в причастности к получению неправомерной выгоды за помощь иностранной компании в беспрепятственной добычи янтаря в Украине, снова задержали 19 октября при попытке сбежать из Украины. Но покидал страну Борислав Розенблат не с пустыми руками. По данным детективов НАБУ с собой он вез важны для расследования так называемого "янтарного дела" материалы, а так же драгоценности и банковский карточки.

Как оказалось, депутат обманул детективов НАБУ — отпросился в рабочую поездку в Израиль "с целью изучения возможностей по кооперации и сотрудничества между Украиной и Торгово-промышленной палатой Израиля и Ассоциацией производителей Израиля", для сего ему вернули дипломатический паспорт, но он по нему отправился в частную поездку в Германию. Кроме всего прочего, ему в течении этих дней должны были избрать меру пресечения, так как электронный браслет пришлось снять после истечения срока. Хотя в казне государства оставался еще внесенный им залог в 7 миллионов гривен. По идее, он мог стать вторым, после нардепа Александра Онищенко, беглецом от правосудия. Но не удалось.

Удивительно то, что Борислав Розенблат предпринял попытку бегства, учитывая то, что еще ни одного крупного чиновника, не говоря уже о народных избранниках, не наказали за взяточничество и другие коррупционные деяния. К примеру, за полгода 2017-го из 4 444 уголовных дел о коррупционных преступлениях украинские суды рассмотрели 2 063 дела. Осуждено 469 человек, 77 были оправданы и в отношении 110 лиц уголовные производства были закрыты. И только 121 коррупционер оказался за решеткой, 33 отделались ограничением свободы, 17 лишились права занимать ответственные должности и 265 отделались штрафом.

При этом, за решетку попадаются только мелкие сошки. Черкасского полицейского за взятку в 3 000 гривен приговорили к 8 годам лишения свободы. Бывшего начальника Устиновского райотдела милиции в Кировоградской области приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением специального звания – майор за вымогательство 7,5 тысяч гривен взятки. А тот же нардеп Игорь Мосийчук в 2016 году задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и ряде других тяжких статей, по сей день вершит судьбы народа.

О деле так называемых "бриллиантовых прокуроров", подозреваемых в коррупции, уже забыли, а дело похоронили. Так же спокойно гуляет на свободе задерживаемый с большой помпой глава государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают в хищении на 2 млрд гривен. И шансы того, его дело попадет в суд, малы.

По мнению юристов, ответы на вопрос, почему сегодня сажают только мелких коррупционеров за взятки чуть превышающие минимальную зарплату в том, что чтобы посадить крупную рыбу надо проводить полноценное расследование и собирать доказательную базу, а на это в прокуратуре нет ни времени, ни ресурсов. Да и с мелкими взяточниками воевать намного легче, не оказывают давление высокопоставленные друзья и покровители.

"У нас в стране существует элитарная коррупция, а так же круговая порука. Проблема в том, что подобные дела должны качественно расследоваться, а с этим сегодня большие проблемы. Из-за загруженности следователи все делают тяп-ляп, что играет на руку защите. Но, не стоит забывать, что и человек состоятельный нанимает себе армию защитников, в отличии от тех же полицейских, которым скорее всего предоставляли государственную защиту. От адвоката в таких делах тоже много зависит, он должен тоже собрать массу доказательств в оправдание подзащитного, поговорить со свидетелями, написать десятки запросов, найти в его деле недоработки следствия. Но я считаю, что если бороться с коррупционерами по настоящему, надо начинать с самого главного коррупционера. У нас есть гарант Петр Порошенко, который с года 95-97 пришел в политику и занимал разные должности, но при этом позиционировал себя как бизнесмен. Но, когда лицо занимая разные государственные должности, в том числе и при Януковиче, потом руководит государством приобрел состояние, создавая себе лучшие условия для получения прибыли, это ли не коррупция?!" — отмечает адвокат Сергей Вилков.

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И до тех пор, пока все, кто приходит к власти будет рассматривать свои должности, как способ заработка, коррупция будет процветать, считает юрист. Но, у народа к власть имущим вопросов и претензий нет.