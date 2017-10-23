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    Общество

    Активисты ОУН заблокировали зал заседаний в Святошинском райсуде Киева

    (обновлено: )20301
    Вечером в понедельник в Святошинском районном суде Киева проходило заседание по избранию меры пресечения для комбата ОУН Николая Коханивского по делу о драке со стрельбой.
    Николай Коханивский. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Соратники главы добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского заблокировали зал заседаний Святошинского райсуда Киева, в котором ему избиралась мера пресечения передает "5 канал".

    Задержание Коханивского в Киеве
    Facebook Позывной Маршал
    В сети появились кадры задержания устроившего стрельбу в Киеве комбата ОУН

    Руководителя добровольческого движения взяли в кольцо несколько десятков активистов.

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    Как отмечается, сначала адвокаты заявили об отводе следственного судьи Иванны Миколаец, однако другая судья ходатайство не удовлетворил, а в заседании был объявлен перерыв. Сам Коханивский должен под конвоем вернуться в СИЗО.

    "В то же время активисты и адвокаты полагают, что из-за того, что повестку Коханивскому вручили на час позже, чем это предусмотрено законом, он имеет право немедленно покинуть зал суда. Но так как следственный судья соответствующее ходатайство не рассматривала, активисты решили оставаться с Коханивским в зале суда до утра", — говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывный "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

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