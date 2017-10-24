AgoraVox: Ротшильды вот-вот приберут к рукам украинскую ГТС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Если вас гложут вопросы о причинах событий на Майдане и нынешней войны в Донбассе, одним из самых очевидных мотивов является геополитика США, которые стремятся отрезать Украину от России и еще больше приблизить к ее границам базы, солдат и ракеты НАТО", — пишет в статье для AgoraVox французская журналистка Кристель Неан.

"Как бы то ни было, за этой отвечающей американским планам геополитикой, скрываются очевидные наднациональные финансовые интересы. Многие компании не спускали глаз с Украины еще задолго до Майдана и уже тем более после него", — полагает автор публикации.

"Это относится, например, к Monsanto, которая мечтает задешево выкупить украинские сельскохозяйственные земли, чтобы начать выращивать свои ГМО на черноземе (эти плодородные почвы в свое время сформировали житницу СССР). Кроме того, это касается добывающих сланцевый газ предприятий (некоторые из рассматриваемых месторождений находятся в Донбассе) и тех компаний, которые хотят за гроши приобрести украинские заводы после краха национальной промышленности в результате разрыва отношений с Россией. Иначе говоря, в желающих нажиться на украинском народе недостатка нет. И их не волнует, что тот в итоге прозябает в нищете и гражданской войне", — полагает французская журналистка.

"К этим не полностью финансовым целям (у продовольствия и энергетики имеется очевидная геополитическая составляющая) следует добавить еще одну, которая имеет огромное значение с точки зрения геополитики и финансов: речь идет о газотранспортной системе. Дело в том, что Украина представляет собой центральный узел в поставках российского газа в Европу", — напомнила Кристель Неан.

"Кстати говоря, именно эта ключевая роль в поставках столь необходимого Европе газа (Россия обеспечивает почти треть всего европейского потребления) и неоднократные конфликты Киева и Москвы после первого Майдана в 2004 году представляют собой угрозу для снабжения континента. Меркель и Олланд так активно проталкивали подписание Минских соглашений вовсе не ради красивых глаз Порошенко. Все дело в том, что Германия видела риск полного краха Украины и, вместе с ней, поставок российского газа", — продолжает автор статьи.

Кроме того, именно по этой причине Германия настаивает на строительстве газопровода "Северный поток-2", который позволит ей и дальше напрямую получать газ из России в обход проблематичного транспортного узла, который сегодня представляет собой Украина, отмечает журналистка.

"Украина шантажирует Европу, поскольку держит руку на вентиле и может перекрыть поставки в ЕС или же забрать их часть для собственных нужд (стоит напомнить, что Киев украл до 15% предназначавшегося Европе газа в ходе газового конфликта во время первого Майдана, то есть оранжевой революции). Именно с этим связана истерическая реакция Киева на проекты "Турецкий поток" и "Северный поток-2", которые могут лишить его возможности создавать помехи, то есть геополитического влияния", — пишет Кристель Неан.

"В таких условиях становится более понятной вся значимость обнародованной "Интерфаксом" 13 октября новости о том, что миланский банк Rothschild выиграл тендер на предоставление "Нафтогазу" услуг по децентрализации газотранспортной деятельности и поиску партнеров для управления украинской ГТС", — отмечает автор статьи.

"Сумма договора с банком Rothschild составляет 98 миллионов гривен (3,15 миллиона евро), тогда как общая стоимость работы оценивается в 193,3 миллиона гривен (6,213 миллиона евро), как следует из указанных на сайте ProZorro данных тендера", — продолжает французская журналистка.

"Если все это кажется вам несколько туманным, я объясню, что сулят последствия этого контракта. Для начала, посмотрим что подразумевается под децентрализацией? Стоит отметить, что государственная компания Нафтогаз управляет всей газовой отраслью, а также нефтяным сектором, от производства до транспортировки и реализации. Газотранспортной системой в свою очередь занимается Укртрансгаз (полностью принадлежит Нафтогазу и, следовательно, украинскому государству)", — продолжает Кристель Неан.

"Иначе говоря, в нынешних условиях, Нафтогаз контролирует через Укртрансгаз все газопроводы в стране. Кстати говоря, именно Нафтогаз платит Газпрому за поставляемый на Украину газ. Не оплаченные предприятием счета стали причиной газовых конфликтов двух стран", — говорится в статье.

"Так, что же меняет нынешний тендер? Децентрализация украинской газотранспортной системы означает, что она станет открытой для конкуренции. Другими словами, принадлежащие государству газопроводы будут проданы (сначала частично, но впоследствии совершенно определенно полностью) частным компаниям", — продолжает автор публикации.

"Именно здесь Rothschild выступает в качестве "инвестиционного банка". Он будет консультировать Нафтогаз в выборе наиболее подходящих компаний для продажи им долей принадлежащей украинскому предприятию ГТС, то есть должен обеспечить максимально выгодную приватизацию государственного имущества", — пишет Кристель Неан.

"Задумка в том, что в итоге украинский газовый узел будет принадлежать уже не государству, а частным предприятиям и, следовательно, инвесторам и банкам вроде Rothschild, который явно не постесняется представить в самом выгодном свете финансируемые (посредством займов, акций и облигаций) или консультируемые им самим предприятия, чтобы извлечь для себя максимальную выгоду", — полагает французская журналистка.

"В результате газовый вентиль будет находиться в руках уже не украинского государства, а частных предприятий и банков, в том числе банка Rothschild (его прошлое в виде кровавых инвестиций с XIX века несложно отследить в сети на сайтах вроде Investopedia или Telegraph)", — говорится в статье.

"Украину поделят и продадут по кускам на рынке к выгоде финансистов. Кроме того, с учетом геополитической, стратегической и финансовой значимости украинского газотранспортного узла, страшно видеть, как на него накладывают руки банки с таким кровавым пассивом, как Rothschild", — отмечает автор публикации.

"Стоит помнить, что большинство войн в мире за последние десятилетия (это касается и тех, что еще только готовятся) ведутся в первую очередь ради природных ресурсов (нефть, газ, драгоценные металлы), и что эти конфликты оказываются весьма рентабельными для тех, кто вложил в них средства. Некоторые семьи вроде Ротшильдов сколотили огромные состояния на крови и смерти солдат, которые верили, что защищают родину, хотя лишь помогали другим озолотиться", — напоминает Кристель Неан.