ГТС Украины сдерживает РФ от дальнейшей агрессии - Коболев

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Сохранение транзита российского природного газа через Украину в Европу имеет стратегическое значение не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если сейчас построят "Северный поток-2", мы будем в опасности не только с экономической точки зрения, но и безопасности. Я убежден, что это одна из вещей, которые учитывает Путин, если он попытается захватить Украину полностью, — что произойдет с экспортом газа, смогут ли они пережить полноценную войну? И если ответ нет — а сейчас ответ нет — то это один из сдерживающих элементов", — сказал Коболев во время выступления на 14-той Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

По его словам, для сохранения транзита газа Украине необходимо провести полноценную реформу и привлечь европейских партнеров к управлению ГТС.

Кроме того, в ходе дискуссии 66-ая государственный секретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс назвала "Северный поток-2" угрозой для устойчивого развития Европы.

"Северный поток-2 — это проблема. Если бы это был чисто экономический проект — было бы иначе, но это не так ", — отметила она.

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В то же время президент и исполнительный директор Vitol Ян Тейлор призвал Украину не обращать внимание на "Северный поток-2", а сосредоточить усилия на реформировании собственной энергетической системы.

Ранее Коболев уже заявлял, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз.