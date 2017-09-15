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    Экономика

    Siemens отказалась поставлять оборудование для модернизации ГТС - "Нафтогаз"

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    Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" добавил, что модернизация газотранспортной системы требует гарантий транзита газа после 2019 года, когда истекает срок контракта с РФ.
    Siemens
    flickr.com/surber

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Немецкая компания Siemens отказалась от поставок оборудования для модернизации газотранспортной системы Украины, опасаясь потерять заказ в России. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины", выступая на форуме Yalta European Strategy, сообщает "Европейская правда".

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    "Когда мы начали работу над модернизацией газотранспортной системы, мы имели соглашения о поставках компрессорных систем производства Siemens. Однако впоследствии они отказались от такого сотрудничества, поскольку это ставило под угрозу их контракты в РФ", — рассказал Коболев.

    Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" добавил, что модернизация газотранспортной системы требует гарантий транзита газа после 2019 года, когда истекает срок контракта с РФ.

    "Для того, чтобы вкладывать деньги в модернизацию, мы должны знать перспективы работы газотранспортной системы после 2019 года. Понятно, что мы теряем южное направление транзита (в связи со строительством" Турецкого потока", — ред.). Поэтому нам нужна ясность из "Северным потоком-2", —заявил Коболев.

    Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в пятницу заявил, что строительство газопровода "Турецкий поток" сделает невостребованной южную линию украинской газотранспортной системы

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