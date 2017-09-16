Siemens решил не поставлять турбины для ГТС еще в 2013 г - "Укртрансгаз"

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Siemens отказался от поставок турбин для реконструкции компрессорной станции "Бар" в 2013 году, с тех пор сотрудничество с корпорацией не ведется, сообщил оператор ГТС компания "Укртрансгаз".

Выступая на форуме международной организации "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что Siemens отказался поставлять оборудование для ГТС Украины из-за поставок в Россию.

Между тем в Siemens не смогли подтвердить РИА Новости это заявление.

"Siemens не завозил турбины в Украину для реконструкции компрессорной станции "Бар", немецкий производитель внезапно отказался от кооперации на этапе создания проекта летом 2013 года. С тех пор не сотрудничаем", — говорится в сообщении "Укртрансгаза" в Facebook.

В компании рассказали, что апреле 2013 года, в рамках кредитной линии Deutsche Bank "Укртрансгаз" подписал договор на реконструкцию станции "Бар" с немецкой Ferrostaal Industrieanlagen. "В договор входила разработка проекта под ключ, включая разработку ТЭО и строительство, согласно которому было избрано применить при реконструкции турбины Siemens. Но через четыре месяца, 22 августа 2013, Ferrostaal сообщила письмом "Укртрансгазу", что Siemens AG отказывается поставлять турбины для этого проекта. Поэтому пришлось переделывать проект реконструкции и новым оптимальным решением было использование оборудования General Electric Oil & Gaz", — сообщили в компании.

Соответствующее ТЭО проекта было утверждено решением правительства от 30 декабря 2015, после чего был разработан проект, который прошел государственную экспертизу и был представлен на утверждение правительства Украины. Договор предусматривает параллельное осуществление закупки и поставки основного оборудования (две турбины GE).

"В рамках реализации проекта была осуществлена ​​закупка двух турбин GE PGT-25. На прошлой неделе начались поставки оборудования по этому проекту. Первая партия оборудования поступила на склад компрессорной станции "Бар". Проект реконструкции компрессорной станции "Бар" планируется завершить в 2018 году", — сообщил "Укртрансгаз".

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Напомним, с 2015 года в отношении Крыма действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми Siemens не имеет права осуществлять поставки турбин на полуостров. Однако некоторое время назад Siemens заявил, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, однако Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.