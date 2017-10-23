Налетай, торопись, покупай... Rothschild имеет виды на украинскую ГТС

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Итальянская группа Ротшильдов — Rothschild S.p.A. — победила в тендере, связанном с приватизацией украинской газотранспортной системы. Именно американцы будут определять "квалифицированного партнера к управлению ГТС.

Еще до объявления результатов тендера Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обвинило НАК в нарушении закона и самовольном присвоении функций

Кабинета министров.

"Компания Rothschild S.p.A. объявлена победителем аукциона на закупку инвестиционно-банковских услуг, связанных с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа ("анбандлинга"), включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины", — сказано в сообщении "Нафтогаза".

Участие в аукционе приняли компании Lazard Freres и Rothschild S.p.A. По итогам аукциона победило тендерное предложение Rothschild S.p.A. с ценой услуг 98,0 млн грн. Ожидаемая стоимость закупки составила 193,3 млн грн.

Речь идет о реализации в Украине правил Третьего энергопакета Евросоюза, при которых функции управления ГТС и транспортировки топлива должны быть разделены. "Нафтогаз" должен найти партнеров для управления своей газовой инфраструктурой. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев недавно говорил о том, что к управлению украинской газотранспортной системой проявляют интерес четыре крупные мировые компании.

По кусочкам и в лизинг

Пока же о своей заинтересованности в украинской ГТС публично заявили только две: в апреле нынешнего года НАК подписал трехсторонний меморандум с итальянской газовой компанией Snam и словацкой газотранспортной системой Eustream.

И буквально на днях Snam S.p.A и Eustream a.s. заявили, что готовы взять в лизинг часть украинской газотранспортной системы после 2020 года. Стоит обратить внимание, что лизинг вообще не предусмотрен законодательством Украины. Законом "О рынке природного газа" предусмотрена приватизация 49% акций украинского оператора ГТС.

"Насколько известно из открытых и полуоткрытых источников, эти "дорогие друзья" хотят по возможности организовать прямой маршрут поставок российского газа в Словакию, Австрию и Италию. Год назад итальянская Snam купила часть австрийской ГТС, расположенную на юге Австрии. И если они договорятся со словаками и украинцами, то будут контролировать всю трубопроводную линию из России в Италию. У у них задача — создать в Италии некий хаб по продаже газа. Но итальянцев и словаков интересуют только те трубопроводы, по которым газ движется через Украину из России в ЕС. Это так называемый Братский газопровод, который идет от российской границы в Ужгород, и трубопровод, который идет на юг Одесской области и в сторону Балкан. Это основные четыре трубы, больше им ничего не нужно и их ничего не интересует. А как все это будет сделано и на каком основании, каковы будут последствия для украинской ГТС, для потребителей, для государства — это большие вопросы. Я не уверен, что это предложение отличается мега привлекательностью, по крайней мере в том виде, в котором она сейчас есть. Оно точно не предполагается планом "анбандлинга", который утвержден постановлением Кабинета министров Украины, где записано, что при разделении будет создано два ОАО по управлению трубой, но трубой в целом, а не тех ее кусков, которые захотят словаки или итальянцы", — пояснил РИА Новости Украина сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Борьба за европейский энергорынок

Что касается того, что миланский банк Ротшильдов получил права на так называемый "анбалдинг", то у американцев свой интерес к украинской ГТС, и интерес этот связан, в первую очередь, с геополитикой.

"В случае, если удастся остановить строительство "Северного потока", то украинское направление останется основным, и тогда тот, кто "сидит на трубе" и определяет политику. В данном случае это может стать одна из американских компаний, которая станет оператором украинской ГТС. Таким образом Штаты усилят свое влияние не столько на Украину, сколько на Европейский союз. Это больше геополитический интерес, и для меня привлечение Ротшильдов — это подтверждение того, что больше, чем Украина, в анбандлинге на сегодня заинтересованы Соединенные Штаты, и соответственно, в получении контроля. Других вариантов я просто не вижу", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский РИА Новости Украина.

Для Украины такой интерес США может означать возможное сохранение объемов транзита по ее территории, вот только только половину прибыли от транзита придется отдать американцам.

"Трамп продолжает свою политику поиска дополнительных источников дохода для американской экономики, и 1 миллиард долларов ежегодно — это очень даже неплохо. Давайте не будем забывать, что с политической точки зрения, это еще и щелчок по носу Кремлю: мы контролируем поставки вашего газа на европейский рынок! Понятно, что реакция "Газпрома" будет резко отрицательной. А что касается европейцев, то там не все так однозначно. Там разные группы влияния, одни из них поддерживают строительство "Северного потока", другие настроены более проамерикански, поэтому я не ожидаю, что в едином порыве Европа отреагирует. Но привлечение Ротшильдов к разделению — это усиление экономической борьбы на европейском газовом рынке, где американцы сделали очередной ход", — пояснил Землянский.

Скупают на корню

Можно выстроить несколько конспирологических теорий, почему именно Ротшильны получили возможность советовать "Нафтогазу" в выборе компаний для управления украинской ГТС. Но с точки зрения соблюдения законности, комар носа не подточит: Rothschild S.p.A вышли на открытый тендер и победили.

"Естественно, что Родшильды предложили минимальную цену, потому что в результате их действий приз достаточно жирный и вкусный, и они с лихвой всё отобьют. Мы же понимаем, как работает коррупция на Западе: условно говоря, вы провели здесь все необходимые действия с точки зрения определения компании, которая будет управлять украинской ГТС, но вы получите потом от правительства Соединенных Штатов заказ, который полностью компенсирует все ваши издержки при работе в Украине", — пояснил Землянский.

Ротшильды проявляли особый интерес к Украине еще до прихода Трампа. Стоит напомнить, что спустя год после "Революции достоинства", в марте 2015-го, всех потрясла сенсационная новость, озвученная Bloomberg: большая часть суверенного долга Украины была скуплена американским инвестиционным фондом Franklin Templton не для себя, а в интересах семейства Ротшильдов, а посредником для улаживания кредитных обязательств с МВФ предложила себя французская группа Rothschild&Cie. А первое лицо государства, Петр Порошенко, назначил Rothschild Trust доверенным лицом в слепом трасте по управлению его долей в кондитерской корпорации Roshen.

Как видим, аппетиты американцев продолжают расти: теперь на кону контроль над газовым вентилем в Европу.